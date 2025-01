Milan, Le Havre su Ballo-Touré: la situazione

NurPhoto via Getty Images

. Secondo quanto riportato da L’Equipé, infatti,che è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro dopo aver definito i dettagli della cessione del proprio esterno difensivo Christopher Opéri all’Istanbul Basaksehir.e dalla Francia fanno sapere che il Le Havre – società che milita in Ligue 1 – ha in mente di contattare il club rossonero nei prossimi giorni per iniziare una trattativa vera e propria. In casa Milan,: in stagione, non ha mai disputato un singolo minuto con la formazione principale meneghina, collezionando solamente tre presenze in Serie C (Girone B) con il Milan Futuro, dove è stato anche espulso in un’occasione.

Il terzino senegalese è comparso in campo lo scorso 20 ottobre, quando è stato schierato titolare in Milan Futuro-Legnago: una prova discreta, rovinata dal doppio giallo – come dicevamo - nel secondo tempo. Scontata la squalifica, è tornato a giocare per la formazione allenata da Bonera contro l'Arezzo e poi contro il Pescara il 21 novembre: da lì in poi è scomparso nuovamente dai radar.