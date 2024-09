Sportface - Milan, l'ordinanza sugli arresti ultras: "Calabria incontrò il capo ultrà Lucci in un bar a Cologno Monzese"

Getty Images

Non ci sono solofra i nomi dei tesserati citati, senza capi d'accusa va sottolineato, nell'indagine portata avanti dalla squadra mobile e della Procura di Milano che nella mattinata di lunedì 30 settembre 2024 ha arrestato 19 membri delle due tifoserie organizzate dicon l'accusa di associazione a delinquere e molte altre incriminazioni.Il terzo nome citato nelle pagine dell'inchiesta è quello di Davide Calabria, terzino e capitano del Milan che nel 2023 incontrò di persona il capo della Curva Sud rossonera, Luca Lucci. Come riportato da SportFace.it, negli atti si evidenzia proprio un contatto diretto tra l'ultras e il calciatore, che resta comunque non indagato, come confermato anche dal Procuratore Capo Marcello Viola

Nell'ordinanza si legge: ", l’8 febbraio del 2023. Luca Lucci sarebbe statostorico capo ultras rossonero, dell’arrivo da lì a poco di un soggetto che avrebbe dovuto incontrarlo. Dalle immagini captate dagli investigatori si ritiene di poter asserire che il soggetto in questione, indicato nella conversazione telefonica di cui sopra, s