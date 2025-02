Milan, Leão sta diventando un leader: la risposta di Empoli è un segnale chiaro

Getty Images

Il punto è tutto nel racconto del nostro editorialista Sandro Sabatini: l’abbraccio a fine partita tra Sergio Conceiçao e Rafael Leão è stato sincero, leale, bello per tutto l’ambiente Milan. Il tecnico rossonero che ringrazia il talento più forte della rosa di avergli regalato tre punti pesanti per la rincorsa al quarto posto. Il bello del calcio è anche questo, la tensione della partita che si scioglie in un gesto anche banale ma che al suo interno racchiude un messaggio simbolico enorme.



SECONDA PANCHINA - Premessa doverosa: Leão non era al 100% per via di un problemino alla caviglia. Questa può essere considerata la versione ufficiosa per spiegare la seconda panchina consecutiva di Rafa dopo quella contro la Roma. A Empoli il portoghese, mandato in campo da Sergio Conceicao a inizio ripresa, ha dimostrato che sa fare la differenza anche all’80% della sua condizione. Il quinto gol in campionato lo ha realizzato con il gesto tecnico meno nobile del suo repertorio: stacco imperioso e colpo di testa imparabile per Vasquez.

Le panchine di Leao in questa stagione non sono certo una novità assoluta, era già successo più volte anche nella fugace gestione di Paulo Fonseca.Rafa ha capito che le scelte di Conceicao sono fatte per il bene della squadra ma anche per il suo perché ora potrà scendere in campo a Rotterdam contro il Feyenoord mercoledì con una condizione fisica migliore. Nessuna punizione ma passaggi fondamentali per fare il definitivo salto di qualità definitivo. Sergio da lui pretende tanto, sia nella fase di possesso che in quella senza, ma vuole portare avanti questo percorso un passo alla volta. La disponibilità ricevuta è massima e positiva, Leão sta diventando un leader tecnico e non solo di questa squadra. Perché si può guidare un gruppo anche solo con i gesti, con gli esempi nel rettangolo di gioco.