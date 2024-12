Milan, Loftus-Cheek e Sportiello sostituiti per infortunio? Le condizioni, ecco cos'è successo e come stanno

AFP via Getty Images

, capolista in Serie B, con il netto risultato di 6-1 (doppietta di Chukwueze e reti di Reijnders, Leao, Calabria e Abraham, prima del gol della bandiera di Mulattieri) e si qualifica ai quarti di finale della competizione, dove ad attenderlo ci sarà una tra Roma e Sampdoria. Durante la conferenza stampa post partita,, usciti nel corso dell’intervallo della sfida a causa di qualche piccola problematica di natura fisica."Theo non stava ho deciso di non farlo giocare, Maignan ha fatto un intervento. Saranno pronti per l'Atalanta, domani magari si alleneranno. Con risultato largo volevo fare uscire Rafa, Fofana e Reijnders, ma. Per questo che dopo l'intervallo è stato più difficile gestire gli altri giocatori che stavano fuori. Di Sportiello devo sapere dal dottore, ma per Loftus non sarà niente di problematico".

Attesa vista la delicata sfida di campionato di venerdì contro l'Atalanta.