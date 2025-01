Getty Images

Milan, Loftus-Cheek torna ad allenarsi in gruppo: ci sarà contro l'Inter

Daniele Longo

17 minuti fa



Una buona notizia per Sergio Conceicao all'indomani della vittoria ottenuta contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana: Ruben Loftus-Cheek è tornato ad allenarsi in gruppo insieme a chi non ha preso parte alla sfida contro la Vecchia Signora, secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista inglese è fuori dall'11 dicembre per una lesione al bicipite femorale destro patita contro la Stella Rossa in Champions League.



NUOVA VITA- Per Loftus-Cheek il cambio in panchina da Fonseca a Conceicao può fornire un assist per una seconda parte di stagione migliore rispetto alla prima. L'ex Porto sembra orientato a schierare con costanza un centrocampo a tre e Ruben ha vissuto le migliori annate in carriera proprio nel ruolo di mezzala. Sergio ha già comunicato alla dirigenza di voler testare Ruben in allenamento, rimandando ogni valutazione sul futuro alla prossima estate.