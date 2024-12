Milan, missione esterno: Okafor e Chukwueze via a gennaio? La situazione, c'è un favorito alla cessione

Un’indiscrezione rilanciata da La Gazzetta dello Sport:si prepara a mutare pelle nel corso della prossima finestra invernale di mercato. In particolar modo, la dirigenza rossonera, ala destra classe 2002 di proprietà del Monaco. Ma il profilo del club monegasco è sì il preferito, ma non l’unico: infatti, esterno alto sinistro di proprietà dello Stoccarda.Due giocatori con valutazioni differenti (si parte dai 30 milioni di euro per il primo, base d’asta 20, invece, per il secondo), ma che hanno attirato l’attenzione della squadra mercato meneghina per cercare di rinforzare la rosa in dote a Fonseca e migliorare l’attuale situazione di classifica, che vede il Milan all’8° posto.

MILAN SU AKLIOUCHE

Sono ormai passati 4 mesi dalla prima e ultima rete stagionale (decisiva per il pareggio ottenuto alla giornata 1 di Serie A contro il Torino di Vanoli) dell’attaccante svizzero che,, giocando non solo poco, ma anche al di sotto delle aspettative, finendo per uscire completamente dai radar del portoghese, complice alcuni acciacchi fisici tra lombosciatalgia e noie muscolari al polpaccio.

Arrivato nell’estate 2023,, per far spazio a uno dei due obiettivi di cui sopra,. Anzi,, specialmente da Germania e Inghilterra, dove il giocatore ha mercato.. Il nigeriano, nelle 21 presenze stagionali sino a ora, è fermo alla doppietta in Coppa Italia contro il Sassuolo, nel match valido per gli ottavi di finale della competizione, e alla rete decisiva contro l’Udinese in campionato.. Seppur Okafor sia l’indiziato principale a lasciare Milanello in caso di arrivo di uno fra Akliouche (favorito) e Leweling,

Come più volte sottolineato qui da Calciomercato.com,. Quella continuità di prestazioni, quella crescita definitiva e totale non c’è stata, ed. Al di là della volontà di Chukwueze di dimostrare il proprio valore in rossonero, bisogna fare attenzione a un possibile nuovo assalto da parte della Saudi Pro League, con almeno un paio di club pronti a ricoprire d’oro il nigeriano come già tentato in passato.

