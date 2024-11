Milan, Morata si allena con la Spagna ed è a disposizione: può giocare? Cosa dicono protocollo e regolamento

Getty

. A confermarlo è lo stesso attaccante del, reduce da unaccusato durante un recente allenamento con i rossoneri e che gli aveva provocato unQuesto l’aveva di fattoma non da quelli diche ha voluto con sé il suo capitano in vista degli impegni di. Lo spagnolo era stato anche costretto, per precauzione, a passarein osservazione ed era stato poi dimesso l’indomani. La decisione del ct aveva fatto nascere degli attriti tra lo staff spagnolo e quello del portoghese Paulo, tecnico del Milan.

Morata è tornato a parlare e ha sottolineato come lo, seppur grande, sia ormai alle spalle. Il calciatore è stato sottoposto a tutti gli esami del caso e tutti hanno datoAggregato alle Furie Rosse, l’ex Real e Atletico Madrid ha ricevuto il", ideato da Marca, che lo ha riconosciuto, insieme a, comeQueste le sue parole. "Se continuerò a segnare di testa? Certo,Non importa come segno o se vanno o meno nell'incrocio dei pali.

L’attaccante aveva poi annunciato che si sarebbe, cosa che è poi avvenuta, e che avrebbe voluto giocare già con laMa c’è un cavillo del regolamento da considerare.Prima di rispondere alla convocazione della Spagna, Morata si è dovuto sottoporre ae, solo dopo che questi hanno dato risultati soddisfacenti, si è potuto unire ai suoi connazionali. Il regolamento del protocollo prevede inoltre cheLo aveva menzionato già lo stesso Fonseca, quando,, aveva annunciato il motivo della sua assenza e il contatto testa contro testa con Pavlovic, meravigliandosi delle certezze di De La Fuente sul poter contare sull'attaccante. "Morata ha un protocollo, dopo una contusione alla testaNon è una opzione, è. Non so come il ct possa dire che giocherà già dalla prima partita”, aveva detto. La Spagna sarà in campo per la Nations Leaguee poi. Morata dunque saràanche se dovrebbe partire dalla panchina e potrebbe essere poi in campo nel secondo appuntamento che attende i suoi.