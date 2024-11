Milan, parla il ct della Spagna: "Morata sta superando i test, se non ci saranno problemi resterà con noi"

25 minuti fa



Luis de la Fuente, ct della Spagna, ha parlato a margine di un evento della situazione che riguarda le condizioni di salute di Alvaro Morata, attaccante del Milan, in seguito al ricovero in ospedale dopo lo scontro in allenamento con il compagno Strahinja Pavlovic: "Si sta sottoponendo a dei test e li sta superando. Se non si evidenzieranno problemi resterà con noi. Per ora sta andando tutto bene",



LE PARTITE - Le Furie Rosse, campioni d'Europa in carica, affronteranno Danimarca (15 novembre) e Serbia (18 novembre) in due match validi per la Nations League.



LE PAROLE DI FONSECA - Prima di Cagliari-Milan il tecnico rossonero Fonseca aveva parlato in modo piuttosto duro, alla notizia della convocazione: "Dopo una contusione alla testa il giocatore deve fermarsi 10 giorni. Ho l'indicazione che il giocatore per 10 giorni deve fermarsi. È il protocollo, non è un'opzione, non so come de la Fuente possa dire questo".