Passata la festa, stavolta non è gabbato lo santo secondo un antico proverbio. Nessuno, infatti, dimentica i meriti del Milan, né tantomeno il fascino di San Siro.Nessun paragone con i rivali, comunque, semmai un richiamo alle esperienze del passato rossonero partendo da una doppia verità condivisa da tutti: il Milan ha meritato di diventare campione d’Italia, pur non essendo la squadra più forte. Nulla di nuovo viene voglia di aggiungere, perché gli stessi discorsi erano stati fatti nell’altro secolo, a distanza di vent’anni esatti.In entrambi i casi, nella stagione successiva, i rossoneri si dovettero accontentare del terzo posto, che a quei tempi equivaleva a un fallimento, e per ridiventare campioni d’Italia dovettero aspettare rispettivamente nove e cinque anni, senza vincere in Europa.. Il difficile, quindi, per il Milan arriva adesso, perché nella prossima stagione la squadra di Pioli non sarà più considerata al di sotto delle altre, ma al contrario la prima da battere. E allora l’estate in arrivo sarà determinante, per capire se il Milan potrà continuare a vincere in Italia e meglio ancora in Champions.che ha il dovere di chiarire quali saranno le proprie intenzioni per il futuro. Se il Milan ha vinto con una squadra meno forte dell’Inter, e forse anche del Napoli, bisogna cercare di migliorare tutti i reparti.In difesa servono alternative a Tomori e Kalulu, visto che Romagnoli partirà, in attesa di sapere come recupererà l’ex titolare Kjaer. In mezzo al campo si dovranno sostituire Kessie, rivelatosi determinante, e Bakayoko che invece ha deluso.. Ovviamente senza cedere i grandi protagonisti della stagione, a cominciare da Leao. Come si vede, ci sono molte caselle da riempire e per rimanere competitivi su tutti i fronti serve una robusta iniezione di qualità.Pioli ha compiuto un’impresa che assomiglia a un miracolo, proprio ripensando al fatto che Maldini e Massara non gli avevano messo a disposizione il miglior organico del campionato, ma i miracoli non si ripetonoE i tifosi rossoneri lo sanno bene, perché dopo il trionfo del 2007, contro il Liverpool, non hanno più festeggiato un titolo europeo. Partecipare alla Champions non basta più, a maggior ragione dopo aver vinto lo scudetto. Come non basta avere battuto tutti in Italia per continuare a sentirsi i migliori.