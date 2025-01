Milan, non solo Monaco: Jovic proposto al Siviglia

, ma il su futuro è ancora tutto da stabilire. Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport,, che in questa stagione è sceso in campo in 3 partite di Serie A e solo per 78', vittima anche di una prolungata pubalgia che ha richiesto l'intervento chirurgico. Negli scorsi giorni,, richiesto soprattutto in Turchia e Russia, le cui offerte sono state rispedite al mittente dal numero 9 della società di Via Aldo Rossi.

Il Principato di Monaco e la Ligue 1, però, non sembrerebbero essere l'unica soluzione per l’ex Fiorentina e Real Madrid, che, stando a quanto riportato da AS. Al momento, però, la squadra andalusa non sembrerebbe essere interessata a Luka Jovic, che ha ancora un contratto che lo lega ai rossoneri fino al prossimo 30 giugno.