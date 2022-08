Ilha chiuso perdallo Schalke 04 ma non il proprio mercato. In questi ultimi giorni Massara e Maldini avranno due missioni, legate una all’altra, da superare: trovare una soluzione per Bakayoko e un nuovo rinforzo a centrocampo. L’idea sarebbe quella di trovare una soluzione economicamente favorevole e che possa avere le caratteristiche giuste per il calcio di Pioli., centrocampista belga classe 2002 in uscita dal Wolfsburg, è un nome che resiste in casa rossonera. Nella giornata di domani è previsto un nuovo summit con gli intermediari dell’ex Mechelen per capire se il club tedesco aprirà al prestito. Ma attenzione all’Atalanta che si è inserita con decisione giovedì scorso e che sta spingendo forte con il Wolfsburg.