. Il centrocampista francese naturalizzato algerino (classe 1997 ex Empoli) è sotto contratto fino a giugno 2027 con un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno. Non è incedibile per il Milan, disposto a trattare la sua cessione per poi cercare di regalare all'allenatore portoghese Paulo Fonseca un altro rinforzo in mezzo al campo.- In questo senso si prospetta un. Il centrocampista francese di origine ivoriana (classe 2001 ex Tolosa) è sotto contratto fino a giugno 2026 col club tedesco del- In questo mercato estivo i giallorossi hanno già preso(classe 2000) dal Rennes per 23 milioni di euro, mentre i rossoneri hanno acquistato(classe 1999) dal Monaco per 20 milioni di euro.