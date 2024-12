Intermania: zero tiri in porta, Inzaghi pensa a LUCCA

Redazione Calciomercato

, condannata da un gol (il primo subito in questa Champions League dopo 573 minuti d'imbattibilità in Europa, la squadra di Inzaghi sarebbe diventata la prima nella storia a non prendere reti nelle prime sei gare) in mischia di Mukiele al novantesimo, in zona Cesarini-Xabi Alonso.non segnalata dall'assistente dello sloveno Vincic, esagerato nell'ammonire Calhanoglu e Carlos Augusto nel primo tempo. Giusto per chiarire, i nerazzurri non perdono per colpa dell'arbitro: basti pensare al fatto che in tutta la partita non riescono a effettuare

I campioni di Germania giocano senza un vero centravanti di ruolo, con Boniface in tribuna e Schick in panchina.Quest'ultimo entra nel finale, con la solita faccia depressa che lo accompagna da quando ha sbagliato il rigore sul campo dello Young Boys. Forse nella seconda parte della Champions sarebbedell'Inter: Lazio in campionato, Udinese in Coppa Italia, Como e Cagliari ancora in Serie A, infine Atalanta nella semifinale della Supercoppa italiana. Cinque sfide da non fallire per finire il 2024 e iniziare il 2025 nel migliore dei modi, non malino come ieri in Germania.