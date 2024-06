Getty Images

Milan, occhio su Zirkzee: Manchester United pronto a pagare la clausola

49 minuti fa



Joshua Zirkzee rimane il principale obiettivo del Milan in attacco, anche se la concorrenza del Manchester United rischia di essere pericolosa. Come noto, infatti, da tempo il club rossonero ha messo il mirino puntato sull'attaccante del Bologna: l'intesa tra le parti c'è, con la società di via Aldo Rossi disposta anche a pagare la clausola rescissoria. Ma manca al momento l'accordo con il suo agente, Kia Joorabchian, per quanto riguarda il discorso commissioni, motivo che porta i Red Devils a essere spettatori interessati.



Secondo quanto riporta The Telegraph, il Manchester United è pronto a pagare la clausola rescissoria per liberare Joshua Zirkzee dal Bologna.