Milan, Okafor o Jovic contro il Parma? Chi è in vantaggio

Dopo il pareggio contro il Torino nella prima giornata di campionato, il Milan di si prepara ad affrontare il Parma nella seconda gara di Serie A 2024\2025, in programma sabato 24 agosto alle 18.30 al Tardini. L'infortunio di Morata ha complicato i piani offensivi dei rossoneri, che dovranno così fare a meno dello spagnolo fino alla fine della sosta per le nazionali: Noah Okafor, fresco di gol allo scadere, è in vantaggio su Luka Jovic per una maglia da titolare.