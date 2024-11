Getty Images

Milan, perché Okafor non è nemmeno in panchina

22 minuti fa



Il Milan si prepara ad affrontare l’Empoli in una sfida valida per la 14a giornata di Serie A. La formazione rossonera, dopo due pareggi consecutivi in campionato, è alla ricerca di un successo per non perdere di vista le prime sei della classe e non farsi agganciare proprio dalla squadra toscana. Tuttavia, il Milan dovrà a fare a meno di una pedina importante.



Defezione dell'ultimo minuto per Paulo Fonseca che deve rinunciare all’esterno d’attacco svizzero Noah Okafor per l'impegno di questo pomeriggio alle ore 18 contro l'Empoli. L'ex calciatore del Salisburgo, infatti, è rimasto vittima di un attacco influenzale nelle ultime ore, secondo quanto appreso dal lavoro di Calciomercato.com.