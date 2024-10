Milan, perché Pulisic è in panchina contro il Napoli

Getty Images

, giocatore fondamentale nello scacchiere dell'allenatore lusitano, nella sfida valida per la decima giornata di Serie A contro il Napoli di Antonio Conte.Come riscontrato da Calciomercato.com,. Una notizia infelice per il tecnico portoghese che ha quindi dovuto modificare la propria formazione titolare per la partita contro gli azzurri, capolisti in campionato.

A prendere il posto di, sulla trequarti offensiva, è Ruben, che fungerà da legante tra il centrocampo e il reparto offensivo. Alle sue spalle, per sostituire, a fianco a Fofana c'è Yunusa formare la diga davanti alla difesa guidata dal capitano odierno, Mike. Nonostante l'iniziale assenza del numero 11, Rafaelpartirà dalla panchina: spazio aal suo posto e asulla fascia destra.