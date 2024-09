Milan, Pioli rescinde il contratto e vola in Arabia Saudita da Cristiano Ronaldo: le cifre

Stefano Pioli è pronto a diventare il nuovo allenatore dell'Al-Nassr. Oggi il tecnico italiano firmerà la rescissione del contratto col Milan. La risoluzione dell'accordo, in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, fa risparmiare al club rossonero circa 10 milioni di euro per gli stipendi al lordo di Pioli e del suo staff.Sempre in giornata è in programma la sua partenza in volo per Riyadh, dove poi firmerà con l'Al-Nassr un contratto triennale fino a giugno 2027 da circa 7 milioni di euro netti a stagione. Pioli prende il posto del portoghese Luis Castro, esonerato in seguito agli ultimi due pareggi per 1-1 con Al-Ahli in campionato (la squadra è settima in classifica con 5 punti raccolti nelle prime tre giornate) e Al-Shorta in Champions asiatica.

L'unica vittoria stagionale è il 4-1 sul campo dell'Al-Feiha con gol di Talisca (doppietta), Brozovic e Cristiano Ronaldo. In rosa ci sono anche Laporte, Otavio e Sadio Mané. In questo mercato estivo, incassato il no dell'ex interista Skriniar rimasto al PSG, è arrivato il difensore francese Simakan dal Lipsia per 35 milioni di euro. In precedenza l'Al-Nassr aveva acquistato tre brasiliani: il portiere Bento dall'Athletico Paranaense per 18 milioni di euro, gli attaccanti esterni Angelo Gabriel dal Chelsea per 23 milioni di euro e Wesley Gassova dal Corinthians per 18 milioni di euro.

All'inizio di quest'estate Pioli era stato in trattativa con un altro club saudita: l'Al-Ittihad, che poi ha assunto il francese Laurent Blanc al posto dell'argentino Marcelo Gallardo, tornato sulla panchina del River Plate.