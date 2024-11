Getty Images

Milan, Pulisic lancia Camarda: "E' un giocatore top, non ha bisogno di consigli"

adesso



Il Milan affronta il Cagliari nella 12esima giornata di Serie A e dal 1' c'è Francesco Camarda.



Prima del calcio d'inizio, Christian Pulisic ha parlato a DAZN: le sue dichiarazioni.



VINCERE PER VALORIZZARE LA VITTORIA DI MADRID - "Grande risultato a Madrid, ma oggi è importante perché abbiamo bisogno di punti in campionato".



COME SI GIOCANO QUESTE PARTITE - "Non esistono partite facili in Italia, anche oggi è difficile. Dobbiamo muoverci di più: in Italia si gioca spesso uomo su uomo, dobbiamo creare spazio".



CAMARDA - "E' bravo, è un giocatore top. Non ha bisogno di consigli. Oggi lo dimostrerà sul campo".