Milan, Pulisic: "Notte speciale contro il Real Madrid. Ecco cosa ci ha detto Fonseca"

I rossoneri sono andati a vincere in casa del Real Madrid per 3-1 nella quarta giornata di Champions,. Non ha segnato, ma ha fornito l’assist per il primo gol del Milan Christian Pulisic, senza dubbio il calciatore più in forma in questa prima fase di stagione. Alla CBS ha espresso tutta la gioia per la grande notte europea:. Non è facile venire qua e vincere, il Real Madrid è la storia della Champions e il Bernabeu è uno stadio difficile dove venire a giocare.

POSIZIONE - "Per me è difficile scegliere una posizione,. Mi piace stare dove posso attaccare e aiutare la mia squadra segnare. Quest'anno ho giocato tanto anche al centro. Sono molto versatile. Non so dirti quale sia la mia posizione preferita.""Il nostro allenatore ci ha detto die di riposare domani perché abbiamo una partita importante nel fine settimana (contro il Cagliari, ndr)."Il mio italiano sta migliorando. Il documentario?I tifosi vedranno la mia vita da un’altra prospettiva e dei video interessanti”.