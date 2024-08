Milan, Pulisic si allena a parte: decisione presa verso il Torino

AFP via Getty Images

. Una formazione rossonera che ha ben figurato in questo precampionato, vincendo alcune prestigiose sfide come contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona (in quest’ultima, tuttavia, passando dalla lotteria dei rigori, ma pur sempre di successo si tratta) e in ultimo aggiudicandosi la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, sconfiggendo ottimamente il Monza per 3-1 allo stadio Giuseppe Meazza.. Il tecnico lusitano si aspetta di confermare le buone sensazioni avute in questo suo primo mese e mezzo da allenatore rossonero, partendo con il piede giusto nella competizione nazionale.dell’ex Alessandro Nesta,

. L’ex Chelsea e Borussia Dortmund, dunque, recupererà – con ogni probabilità - per la sfida tra Milan e Torino, con Fonseca che ha due opzioni: schierarlo sulla destra, oppure trequartista centrale alle spalle di Morata, con l’inserimento a destra dal primo minuto di Samuel Chukwueze. All’allenamento mattutino, ricordiamo, ha partecipato ance Pierre Kalulu, ormai promesso sposo della Juventus ( LEGGI QUI LE ULTIME SULL’OPERAZIONE ).

