Milan: Rabiot pista viva, ma una big europea ha fatto un'offerta

AFP via Getty Images

, classe 1995, centrocampista francese ex PSG e Juventus, attualmente svincolato. La trattativa per l’ex bianconero era direttamente collegata alla cessione di Ismael Bennacer, rimasto alla fine in rossonero.Qualora il club di Via Aldo Rossi avesse numericamente fatto spazio e risparmiato sullo stipendio di Bennacer, la dirigenza meneghina avrebbe insistito nel suo tentativo di arrivare a Rabiot. Tuttavia,, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Il Milan continua a osservare interessato, ma, come riporta A Spor,. Per far sì, però, che Rabiot si possa unire alla rosa di Paulo Fonseca, servirà ancora l'uscita di Bennacer o di Luka Jović.