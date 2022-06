Il nuovo Milan di RedBird, almeno per ora, non si muoverà troppo dal solco tracciato da Elliott. Anzi, le prime mosse commerciali della nuova proprietà guidata da Gerry Cardinale spingeranno per il rinnovo di contratti attualmente in essere. È il caso, riporta la Gazzetta dello Sport dei contratti con Emirates e Puma che riguardano direttamente la divisa indossata dai calciatori in campo.