Milan, Reijnders: "Ho parlato con Fonseca, non vedo l'ora di lavorare con lui"

58 minuti fa



Paulo Fonseca dovrà aspettare per poter lavorare con Tijani Reijnders. Il centrocampista del Milan ha infatti conquistato, battendo la Turchia in rimonta, l'accesso alle semifinali di Euro 2024 con la maglia della sua Olanda. Gli Oranje sfideranno l'Inghilterra per l'accesso alla finale del torneo.



Il centrocampista rossonero, raggiunto da Sportitalia dopo il 2-1 sulla Turchia, ha parlato proprio di Fonseca, atterrato nella giornata di ieri a Milano, spiegando di aver già avuto un contatto con il successore di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo: "Ho parlato con il mister, non vedo l'ora che inizi la nuova stagione, con le nuove idee dell'allenatore. Dopo le vacanze non vedrò l'ora di ricominciare".