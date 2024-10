Romagnoli come Fonseca, rabbia per il rigore sbagliato: "Non doveva batterlo lui, ci sono gerarchie"

Getty Images

per rilanciarsi e per allontanarsi dalle ultime posizioni di classifica e invece, sul campo del Godoy Cruz, non è riuscito ad andare oltre a un 1-1 che ha lasciato l'amaro in bocca. Tuttavia,, non siglando la possibile decisiva rete del 2-1., esperto attaccante spagnolo ex Athletic Bilbao che si è visto sottrarre il penalty da Fydriszewski, prontamente direttosi verso il dischetto, per poi farsi neutralizzare il goffo tentativo di cucchiaio dal portiere avversario, Franco Petroli.“Sono molto arrabbiato al momento. Ci hanno dato un rigore al 94’ che avrebbe potuto regalarci quei tre punti dei quali abbiamo tanto bisogno e invece ce ne andiamo con uno solo che sa di poco.La posta in gioco è alta e non vogliamo capirlo”.

Due i penalty salvati dai guantoni di De Gea: il primo battuto da Theo Hernandez (auto-incaricatosi in quanto capitano), il secondo da Tammy Abraham, dopo che Fikayo Tomori gli ha passato il pallone, privando della possibilità di calciare Christian Pulisic, rigorista designato da Paulo Fonseca che a fine partita dichiarò: “Il rigorista è Pulisic, non so perché i giocatori hanno cambiato idea. Gli ho parlato e ho detto che non deve succedere più. Non deve succedere mai più, l'ho detto ai giocatori. Sono incazzato, il tiratore è Pulisic".