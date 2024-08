Getty Images

In una serata ricca di commozione nel ricordo di Silvio Berlusconi, il Milan fa incetta di entusiasmo e convinzione superando il Monza dell’ex Sandro Nesta. Il 3-1 finale racconta di una squadra che ama essere padrona del gioco ma che allo stesso tempo necessita di qualche correttivo quando è chiamata a difendere. Paulo Fonseca ha dalla sua un gruppo che ha mostrato una disponibilità a lavorare secondo principi nuovi e quindi sa che con tempo, lavoro e pazienza si può migliorare anche in quella fase.- Ad aprire le danze per il Milan contro il Monza è stato Saelemaekers in quella che può essere definita un’istantanea perfetta del momento del belga: la fiducia totale nel tentare una conclusione di rabona con la sfera che termina in fondo alla rete grazie a una fortunate deviazione. D’altronde la fortuna aiuta gli audaci e Alexis lo è eccome in questa fase tanto da guadagnarsi la fiducia totale del tecnico. E magari anche una maglia da titolare contro il Torino. Bene, molto, anche Okafor che ha propiziato la rete di Jovic ma non solo: il nazionale svizzero è già in ottime condizioni di forma. Torriani nella ripresa ha confermato di avere personalità e qualità per fare il vice-Maignan. Prestazioni incoraggianti anche per Reijnders, autore di un gran bel gol, Pavlovic all’esordio a San Siro.

- Tra gli appunti di Paulo Fonseca ci sarà sicuramente la prova di Terracciano che non desta ottime impressioni in un ruolo non suo come quello di terzino sinistro: l’ex Verona si applica ma non ha ancora i tempi e le letture giuste. Morata ha fatto il pieno di entusiasmo da uno stadio che lo ama già però non può e non è ancora brillante. Contro il Torino potrebbe partire Jovic dal primo minuto.