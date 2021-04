nell'anticipo delle 12.30 della 29esima giornata di Serie A: ospiti in vantaggio con, poi pareggio dicontro una Samp in 10.a una parata in corner con un spiovente che cade vicino alla traversa. La pressione blucerchiata prosegue, con il Milan che attende e si affida ai tentativi di contropiede, e Augello arriva dalle parti di Donnarumma, ma il destro ravvicinato è debole e il portiere rossonero para facilmente. Poco dopo è Theo Hernandez a salvare su Damsgaard e subito dopo è. Dopo la mezzora i padroni di casa si fanno vivi con un paio di punizioni (una di Ibra, l'altra di Calhanoglu), che si infrangono sulla barriera. Il finale di tempo è più equilibrato, ma senza occasioni, sia da una parte che dall'altra, se ci eccettua un rigore reclamato dal Milan., sulla falsariga della fase finale del primo tempo, ma, che era fuori dai pali. Passano due minuti e. Il Milan, approfittando della superiorità numerica, sposta il suo baricentro in avanti, ma gli ospiti si rendono pericolosi in contropiede, con Quagliarella e Candreva. Per i rossoneri invece c'è un destro a lato di Calhanoglu.il cui destro supera anche Audero ma viene salvato da Colley prima di arrivare in porta.sul fronte opposto. Un minuto dopo è Calhanoglu a impegnare Audero. In pieno recupero assist di Ibrahmovic per, con la palla che non va in gol anche per merito dell'intervento di.​