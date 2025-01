Getty Images

Milan, scambio di documenti con il Cruz Azul per Luka Romero

Daniele Longo

11 minuti fa



Luka Romero al Cruz Azul, affare fatto. Il Milan è allo scambio dei documenti con il Cruz Azul che ha superato la concorrenza del Chivas Guadalajara. L'esterno classe 2004 torna dal prestito all'Alaves e vola in Messico pronto a firmare un contratto di cinque anni. L'operazione è stata conclusa a titolo definitivo per circa 3,5 milioni di euro, Luka aveva anche una proposta dall'Estudiantes in Argentina.