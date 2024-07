Getty Images

Milan, senti Caressa: “Leao? Tanto esaltato, ma le ‘giocatine’ non bastano più”

un' ora fa

In studio a Sky Sport, il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato così di Rafael Leao dopo l'eliminazione del Portogallo dagli Europei: "Leao inutile no, ha qualità. Ma lo abbiamo esaltato tanto, gli attaccanti però devono fare gol o assist, non solo la giocatina... A volte li esaltiamo, come Yildiz: ora è arrivato il momento che segni o faccia assist anche lui nella Turchia. Da troppo tempo aspettiamo Leao per 90 minuti, con costanza. Per essere un campione deve avere il calcio come ossessione. Invece per lui non è così per ora, pensa anche alla musica e altro. Per essere un campione ne manca e ormai il tempo passa: non è più un ragazzino".