Nell'amichevole vinta per 2-0 contro il, tra i tanti sorrisi delc'è quello ditornato in campo otto mesi dopo l'infortunio contro il Genoa, in Serie A. A fine gara, il centrale danese è intervenuto ai microfoni di Milan Tv: "Sono molto contento. È stato un percorso molto lungo però anche divertente in qualche mese. Sono contento di essere qua con i miei compagni."Sto bene. Ovviamente mi manca il ritmo partita, che puoi fare tutto quello che vuoi in allenamento però la partita è un’altra cosa. Adesso mi serve giocare, ma sempre con la testa"."L’ho vista molto bene oggi, contro un avversario comunque forte, che ha tanta qualità e gioca a uomo come l’Atalanta o il Verona. I nostri reparti hanno fatto bene, stiamo crescendo fisicamente. Siamo a un buon punto, poi come abbiamo detto l’anno scorso lavoriamo ogni giorno per crescere. Oggi abbiamo fatto un buon allenamento, una buona partita contro un avversario forte"."È importante dire che quelli davanti stanno facendo un lavoro straordinario col pressing. Se c’è quel pressing davanti è un grande vantaggio per noi dietro. Se non c’è quel pressing allora con la qualità degli avversari che incontriamo gli altri fanno gol. Stiamo lavorando sulla fase difensiva con tutta la squadra. Linea alta ma siamo anche compatti, da quel punto di vista stiamo molto bene".