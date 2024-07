AFP via Getty Images

Milan, senti Sacchi: "Fonseca non si accontenti di chi gli portano. Deve vigilare e puntare i piedi"

23 minuti fa



Il Milan è al lavoro per chiudere i primi colpi - dopo Alvaro Morata - di mercato, in modo tale da offrire a Fonseca la miglior rosa possibile. L'ex tecnico Arrigo Sacchi, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato l'attuale strategia del club rossonero, soffermandosi sul ruolo del nuovo tecnico rossonero.



Le sue parole: "Mi auguro che Fonseca sia all’altezza del ruolo che gli hanno affidato. Un compito di grande responsabilità perché allenare il Milan è un incarico difficile, che dà notevole prestigio e allo stesso tempo richiede il massimo impegno. L’importante è che in questo periodo di trattative non chiuda gli occhi e non si accontenti di chi gli portano: sarebbe un errore gravissimo. Deve vigilare e, se è il caso, puntare i piedi. L’obiettivo per il Milan è avere un gioco: lo si ottiene solo se si hanno le idee e gli interpreti giusti per svilupparlo".