Milan, si avvicina il rientro di Sportiello: ecco quando può tornare in campo

un' ora fa

Il recupero di Marco Sportiello prosegue nel verso giusto e secondo quanto riportato da MilanNews, il rientro in campo non è così lontano. Dopo il particolare infortunio alla mano rimediato a luglio durante la tournée negli USA, prosegue quindi il percorso che porterà il portiere nuovamente in gruppo e successivamente a disposizione di mister Paulo Fonseca.



Infortunatosi in hotel, Sportiello aveva rimediato la lesione completa del tendine estensore del secondo dito della mano sinistra. L'ex Atalanta era, poi, stato operato negli States e i tempi di recupero parlavano di circa 3 mesi. Tempistiche che dovrebbero essere anche anticipate, con tanto di rientro in gruppo dopo la sosta, per tornare poi disponibile nel prossimo ciclo di partite.