Getty Images

Milan, sondaggi per Hummels: la verità

23 minuti fa



Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan sta continuando a ragionare anche su Mats Hummels, difensore centrale classe 1988 che è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Il tedesco, che tra poche settimane sarà svincolato, può portare quel mix di esperienza e leadership che il Diavolo perderà con l'addio di Simon Kjaer nel reparto difensivo.



Allo stato attuale dei fatti, tuttavia, secondo le indiscrezioni di Calciomercato.com, l'arrivo di Hummels non è un'opzione presa in considerazione dalla dirigenza rossonera.



Queste le parole del suo agente dotsport.it: "Ci sarà nei prossimi giorni un incontro con i gialloneri che hanno la precedenza. Ha bisogno di qualche giorno per ricaricare le pile. Poi, se non si dovesse trovare un accordo con il Dortmund, valuteremmo altre offerte. Ma quel che è certo è che Mats non andrà in Asia, in America o troppo lontano da Monaco. Non sappiamo cosa accadrà, ma sicuramente preferiamo soluzioni che permettano di raggiungere Monaco in poche ore”.