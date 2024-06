Getty

Milan, sondaggio del Venezia per Kjaer

41 minuti fa



Simon Kjaer ha chiuso la sua avventura al Milan. Il difensore centrale danese, in uscita a parametro zero dai rossoneri alla scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno, può, tuttavia, rimanere in Serie A. C’è un club in particolare, infatti, che si è mosso per l’ex giocatore di Roma e Palermo.



Negli ultimi giorni, il centrale classe ’89 ha ricevuto un importante sondaggio da parte del Venezia, fresco di promozione nel massimo campionato italiano e desideroso di inserire in rosa innesti di esperienza in vista della prossima stagione. Con ogni probabilità Kjaer deciderà il suo futuro al termine degli imminenti Europei, che si disputeranno in Germania, dove difenderà i colori della sua Nazionale, la Danimarca.