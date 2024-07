Getty Images

Milan, sondaggio Torino per Maldini e la verità sul Monza

Daniele Longo

31 minuti fa



Nei giorni scorsi il Torino ha bussato alla porta del Milan per prendere informazioni su più giocatori: incassato il “no” per Terracciano che resterà in rossonero, il club granata ha chiesto informazioni su Daniel Maldini. Nulla di concreto al momento, l’unica offerta concreta per il figlio d’arte è arrivata dal Monza. Lo scoglio da superare è quello relativo alla cifra del trasferimento perché i brianzoli vorrebbero concedere il 50% sulla futura rivendita con un indennizzo minimo iniziale mentre i rossoneri vorrebbero incassare sin da subito. Gli ottimi rapporti tra i club porteranno sicuramente a una soluzione.