Milan, sospiro di sollievo per Fonseca: Pulisic e Leao in gruppo

Il Milan ha iniziato a preparare la sfida di sabato a San Siro contro l’Empoli, test fondamentale per provare ad accorciare le distanze con le prime 4 della classifica. Fonseca può sorridere perché alla seduta di oggi hanno preso parte interamente sia Pulisic che Leao, entrambi vittime di qualche problemino fisico nel finale della partita vinta sul campo dello Slovan Bratislava in Champions League.



TUTTI A DISPOSIZIONE- Contro l’Empoli Fonseca avrà l’imbarazzo della scelta considerando che, a parte i lungo degenti Bennacer e Florenzi, sono tutti a disposizione in vista dell’insidioso match di sabato. Eccezione fatta per Jovic che dovrà osservare 4 settimane di stop dopo l’intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia.

, pronto a riprendere il filo interrotto nella sfida pareggiata a reti bianche contro la Juventus. In attacco torna Morata dopo il turno di squalifica osservato in Champions League mentre Emerson Royal tornerà titolare al posto di capitan Davide Calabria.