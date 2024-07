Milan, spunta anche Consigli per la porta

Getty Images

Ilè a caccia di un nuovo portiere e la lista dei candidati si allunga:L'infortunio occorso adurante la tournée negli Stati Uniti ha cambiato i piani di mercato dei rossoneri, il taglio alla mano sinistra costringerà l'estremo difensore ex Atalanta a un lungo stop, almeno due mesi, in attesa di capire se sia necessario o meno un intervento chirurgico.Il giovane(classe 2005) è stato promosso a terzo portiere dopo aver ben figurato nelle amichevoli contro Rapid Vienna e Manchester City, ma si tratta di un profilo fin troppo green per affidargli i pali al posto diin caso di necessità.

Per questo il Milan si è messo alla ricerca di nuovi guantoni affidabili e i profili sul tavolo di Moncada e Furlani sono già diversi.- L'ultimo ad aggiungersi è, il classe 1987 può lasciare il Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B ed. Dal punto di vista economico il 37enne non è oneroso, considerando anche il, e sarebbe utile per le liste.- Per Consigli si era fatto avanti il, ma lo stesso portiere ha messo in stand-by l'affare e dietro la scelta può esserci la volontà di attendere piazze più importanti. Uno scenario del quale ha parlato anche, ad del Sassuolo, a Sky Sport: "C'è stato un contatto fra le società, ma al momento siamo fermi perché Andrea vuole pensarci. Turati è un portiere di prospettiva, vorremo tenerlo, ma se ci sono buone possibilità le valuteremo. Se ci sono richieste, vuol dire che abbiamo giocatori validi e ambiti sul mercato".

- Consigli si aggiunge a una già lunga lista di candidati.è stato il primo nome sondato dal Milan dopo l'infortunio di Sportiello, il portiere ha aperto e il Cagliari lo valuta 3 milioni di euro. Negli ultimi giorni sono stati proposti ai rossoneri anche, ma per questioni di lista per il Diavolo sarebbe prioritario ingaggiare un portiere italiano da aggiungere all'elenco dei giocatori formati in Italia (oggi ci sono Terracciano, Florenzi e Sportiello, questi ultimi due infortunati).