Milan, Musah: "Ora siamo tutti motivati. Che rapporto con Pulisic"

riabbraccia il. Dopo gli impegni con gli Stati Uniti in Copa América, il centrocampista ex Valencia ha usufruito di qualche giorno in più di vacanza, ma ora si è riunito al gruppo rossonero in tournée negli USA.Nella notte il Diavolo sfiderà il Real Madrid nella seconda amichevole del Soccer Champions Tour, Musah parlato in conferenza stampa: le dichiarazioni riportate da milanreports.com.- "Penso che siamo tornati dalla pausa freschi fisicamente e mentalmente. Quindi stiamo cercando di imparare dallo staff e dall'allenatore. Penso che sia troppo presto per dirlo adesso".

- "È sempre la stessa cosa quando finisci una stagione e ti prendi una pausa e poi torni, ogni calciatore ha nuove motivazioni e si sente di nuovo eccitato. Quindi, che abbiamo un nuovo allenatore o no, avremo sempre quella sensazione.".- "Mi sto allenando con loro da qualche giorno ormai, e stanno andando bene. Ricordo quando era la mia prima pre-stagione in prima squadra ed ero emozionato di mostrare cosa sapevo fare, quindi sono sicuro che loro vogliono fare lo stesso".

- "Abbiamo un buon rapporto, già prima di giocare insieme nel Milan. Ora che giochiamo insieme e ci vediamo, abbiamo sicuramente sviluppato un legame migliore fuori e dentro il campo. Abbiamo fatto crescere il nostro rapporto insieme".- "Spero di giocare per trovare il ritmo giusto e prepararmi per la stagione".- "Ho giocato contro di lui nella Liga... È un grande giocatore e sicuramente un giocatore da cui imparare".