Milan, tensione con Bennacer: l’algerino chiede il via libera per il Marsiglia

A volte ritornano. Il Marsiglia ha preparato la seconda offensiva per Ismael Bennacer. La prima, fallita, era andata in scena la scorsa estate. Coincidenze, entrambe si sono materializzate nell’ultimo giorno di mercato e con la medesima formula: prestito con opzione di acquisto. L’unica differenza è che per questa sessione di calciomercato il club francese ha deciso di fare uno sforzo per il prestito: 1 milione di euro l’offerta con la clausola per il diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Pochi, troppi pochi per un Milan che si vedrebbe costretto a tornare sul mercato per cercare un nuovo regista a poche ore dal gong finale.

- Secondo quanto appreso dalla nostra redazione,. Ismael ha già trovato un accordo totale con il club francese e sta spingendo tanto per raggiungere De Zerbi. Talmente tanto da creare una tensione con il club rossonero.Il Milan non ha ancora accettato l’offerta del Marsiglia per due motivi:Bennacer vuole andare al Marsiglia. Il cambio di ieri all’intervallo del derby suona anche come una prima bocciatura di Sergio Conceição. Ore frenetiche, il Diavolo deve risolvere anche il caso Bennacer.