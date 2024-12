Getty Images

Milan-Theo Hernandez, quale futuro? Le quote dei bookmakers

5 minuti fa



La sfuriata di Fonseca dopo la vittoria con la Stella Rossa e soprattutto i 90 minuti in panchina contro il Genoa. Non è un periodo facile per Theo Hernandez, lasciato ancora una volta fuori per scelta tecnica – come successo a inizio stagione a Roma – una scelta che mette a rischio il futuro del francese in rossonero: si gioca infatti a 3,50 l’addio di Theo già nella sessione invernale di calciomercato, per una cessione che avrebbe dell’incredibile per uno dei punti di forza del Milan delle ultime stagioni.