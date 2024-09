Getty Images

Milan, Tomori in panchina contro il Venezia: il retroscena

11 minuti fa



Il Milan si gioca tanto in 7 giorni con il trittico Venezia, Liverpool e il derby contro l’Inter. Paulo Fonseca deve sfruttare al meglio tutta la rosa per avere tutti al meglio della forma ed è per questo che ha scelto la coppia Gabbia-Pavlovic: il primo sì è allenato molto bene negli ultimi allenamenti convincendo il tecnico portoghese. Tomori inizierà in panchina la sfida contro il Venezia perché sarà titolare nella prima in Champions League contro il Liverpool.