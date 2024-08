Milan-Torino su Now: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

Getty Images

apre il campionato di rossoneri e granata. Il match è in programmae sarà disponibile sudove sarà possibile vedere l'esordio in campionato della squadra allenata da. Il Milan arriva da un secondo posto e punta nella Serie A Enilive 2024-25 a ritornare allo Scudetto, quello che gli permetterebbe di raggiungere la seconda stella, come fatto dai cugini. La prima sfida ufficiale in stagione avrà come palcoscenico il Meazza e come avversario il nuovodi Paolo. Due dei nuovi allenatori del campionato si sfidano dunque dopo aver preso il posto, rispettivamente, di Stefanoe Ivan

Exe reduce dall’ultima esperienza sulla panchina del, Fonseca si affiderà al blocco della passata stagione. Confermata la stellache agirà sulla sua mattonella preferita, quella di sinistra, dove crea conun binario tra i più forti d’Europa. Cambia davanti il Milan con il nuovo arrivoche prende il posto dial centro dell'attacco. Nel Toro prima in Italia per l'attaccante scozzese, mentre la difesa è orfana del pilastro, passato al Napoli.

Milan-Torino, valevole per la prima giornata, oltre all’opzione Dazn, sarà visibile anche su NOW. Si tratta della piattaforma on demand che trasmette in diretta streamingle tre sfide delle quali Sky detiene i diritti in co-esclusiva con DAZN. Per il primo turno della Serie A Enilive 2024/2025, le partite visibili su NOW sono(sabato 17 agosto alle ore 20.45),(domenica 18 agosto alle ore 18.30) e(lunedì 19 agosto alle ore 18.30). Abbonandosi al primo mese, si potrà usufruire anche dei primi big match come, in programma domenica 1° settembre alle 20.45.

Su NOW si potranno vedere bene, rispetto allo scorso campionato, saranno di caratura sempre maggiore, grazie a una situazione di pick migliorativi.4 top match (alla terza giornata,alla nona,alla dodicesima ealla ventitreesima) in tre serate di calcio italiano, ovvero la partita delle 20.45 del sabato, delle 18 della domenica e delle 20.45 del lunedì. Il tutto con ampia copertura pre e post partita con interviste ai protagonisti, inviati sul campo e commenti dei talent Sky Sport in studio. A questa è da aggiungere la costante informazione e gli aggiornamenti live di Sky Sport 24 e gli highlights di tutte le partite di Serie A.

Per seguire le gare su Now basta scaricaresu una smart tv o su qualsiasi dispositivo mobile, come computer, tablet e smartphone. Una volta entrati, serve scegliere il pacchettoregistrarsi, creare il proprio account e scegliere il piano di abbonamento preferito.Sonoa NOW: il primo ha un costo diper i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. Il secondo invece ha un costo die si rinnova tacitamente ogni mese salvo disattivazione.