Milan, verso Leverkusen: le condizioni di Morata, Okafor e Calabria

Un'altra vittoria per rilanciarsi in campionato. Ilesce dalla settima giornata di Serie A con il largo successo sul Lecce, 3-0 a San Siro grazie alle reti di Alvaro Morata, Theo Hernandez e Christian Pulisic. E' il secondo successo consecutivo dopo quello contro l'Inter nel derby e ha consentito ai rossoneri di fare un balzo avanti in classifica.Ora la squadra di Paulo Fonseca si concentra sullacon l'obiettivo di trovare i primi punti dopo il ko interno contro il Liverpool all'esordio nella nuova fase campionato della competizione. Arriva una trasferta difficile, in Germania, contro ildi Xabi Alonso, vincitore dell'ultima Bundesliga e impegnato contro il Bayern Monaco in questo turno del campionato tedesco. Fari puntati sulle condizioni dei giocatori rossoneri e dall'infermeria arrivano alcuni aggiornamenti.

- Positive le novità per, uscito dal campo durante Milan-Lecce con un edema alla coscia sul quale è stato apposto immediatamente ghiaccio., confermando le buone sensazioni dello stesso giocatore al termine della gara ("Sto bene, ho solo un po' male. Non ho fatto la tournée, non ho fatto tanti allenamenti ed è normale. Adesso sto iniziando a trovarmi bene, è solo precauzione", aveva detto a Sky Sport).- Sta bene Morata, restano ancora da valutare le condizioni diin vista della trasferta di Leverkusen: entrambi i giocatori infatti, assenti contro il Lecce, hanno proseguito il proprio