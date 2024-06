Milanmania: il caso Theo Hernandez rivela la "voglia di vincere" di Cardinale. Ibra cosa vuole dal Milan?

Getty Images

In attesa che l'estate del Milan possa decollare, due riflessioni vanno fatte. La prima riguarda Theo Hernandez: uno dei giocatori più forti in rosa, un top player nonostante anche lui ogni tanto si sia preso qualche pausa nel percorso rossonero. Purtroppo negli ultimi giorni è finito nelle cronache di mercato come possibile partente. La cosa non mi stupisce, in quanto la trattativa per il rinnovo di contratto, che scade nel 2026, non procede nemmeno a rilento, semmai è piuttosto ferma. La base di partenza attuale a 5 milioni a stagione rende complicato per i parametri di RedBird arrivare a un rinnovo.



Spiace, per chi ha il Milan nel cuore, constatare che Oaktree appena arrivato abbia dato l'ok a un rinnovo da 10 milioni di euro per Lautaro Martinez, pur non avendo l'Inter i conti in ordine come i rossoneri. Da queste cose si misura anche la voglia di vincere di Cardinale: se Oaktree rinnova Lautaro, RedBird dovrebbe fare lo stesso, con oltretutto più facilità, per Theo. E invece oggi la paura è che questa estate ci porterà via un giocatore insostituibile come il francese. Se devi rimpiazzare uno come lui fai fatica persino a limitare i danni, in un ruolo in cui c'è davvero poco in giro all'altezza. Il Milan perderebbe un giocatore che da terzino ha fatto 29 gol e 39 assist in 213 partite: numeri straordinari.



La seconda considerazione è su Zlatan Ibrahimovic, che si è insediato a metà dicembre (seppur ufficialmente non nell'organigramma) e che fino a inizio giugno non ha lasciato decisamente il segno. Fatti pochi, a differenza dell'attività social molto intensa e forse anche inopportuna visto il momento: coi suoi post, spesso criptici, sembra se ne freghi del malumore oggi evidente dei tifosi. Sarebbe necessario prendesse parola e spiegasse cosa vuole fare lui nel Milan e del Milan, e se ha ancora la stessa voglia di vincere che aveva da calciatore. In questo momento è la controfigura di quello che, da calciatore, era un uomo ambizioso come pochi. La speranza è che possa invertire la rotta al più presto, ma oggi Zlatan è una grande delusione.