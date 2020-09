Arkadiusz Milik lascia la Svizzera e torna a Roma. Atterrato a Ciampino, l'attaccante in procinto di passare dal Napoli alla Roma non può ancora firmare per il club giallorosso in quanto, dopo le visite sostenute oggi, dovrà svolgere l'idoneità sportiva. Ultimi step prima di diventare un nuovo giocatore della Roma, con la Juventus che guarda interessata perché il polacco sbloccherà Dzeko in bianconero.



TELENOVELA - Visite accurate oggi, per Milik, che in carriera, come Zaniolo, ha riportato la rottura di entrambi i crociati. Dopo essere atterrato a Ciampino, il polacco è tornato a Napoli con il suo agente per sciogliere gli ultimi nodi e risolvere alcune pendenze che lo legano ancora al club campano. Ultimi fotogrammi di una telenovela che sta per concludersi: Fonseca lo aspetta. E nel frattempo si affida a Mkhytarian falso nueve, con Dzeko convocato e in panchina.