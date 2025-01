Inter, Inzaghi: "La Supercoppa per noi è un grande obiettivo"

Getty Images

Il 1° gennaio 2025 è giornata di vigilia per l'Inter di, che domani alle 20 affronterà l'Atalanta nella gara inaugurale della Supercoppa italiana. La seconda edizione del nuovo format con la final four si gioca in Arabia Saudita, da Riyadh l'allenatore nerazzurro ha parlato così in conferenza stampa: "Gli obiettivi del nuovo sono gli stessi di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa,La Supercoppa per noi rappresenta tanto e la vogliamo vincere".

- "Affrontiamo una squadra che sta avendo un grande percorso come noi, sia in campionato che in Champions.. Noi stiamo vivendo un gran momento, ma sappiamo che le insidie si nascondono dietro l'angolo".- "Abbiamo qualche difficoltà in difesa a livello numerico,. Non è partito neanche Di Gennaro per un problema alla mano, gli altri stanno bene e sono qui".

- "Da tre anni siamo i detentori del titolo, vogliamo giocare una gran partita per andare in finale, ma sappiamo che ci sono altre tre squadre con lo stesso obiettivo.. La conosciamo ed è una squadra fisica con grande qualità, inoltre i precedenti non vanno in campo e non portano punti".