Monza, chi è Stefan Lekovic: la scommessa di Galliani che ha lasciato il segno al Villarreal

Ilsi è mosso sul mercato e ha chiuso per un rinforzo in difesa: si tratta del centrale classe 2004, proveniente dalla Stella Rossa di Belgrado e in arrivo in Brianza in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni a 2,5 milioni di euro.- Lekovic, nonostante la giovane età, ha già accumulato una discreta esperienza: nel giro della Nazionale Under 21 della Serbia, ha giocato in prestito al Graficar nel 2022 e nella seconda squadra del, in seconda divisione spagnola, nel 2023/24. 29 presenze e tre reti in stagione, condita anche dall'esordio in Liga con la prima squadra del Submarino Amarillo il 3/3/2024, nel 5-1 rifilato al Granada.

- Parliamo di un giocatore che ha una discreta esperienza nel calcio europeo, quindi è probabile che sia pronto per essere impiegato fin da subito. Molto dipenderà anche dal futuro di, il perno centrale della difesa a tre di Nesta prima e di Bocchetti poi, accostato alla Fiorentina per questa sessione di mercato. Con la partenza dello spagnolo, Lekovic avrebbe sicuramente uno spazio notevole nel girone di ritorno di questa Serie A. Senza di essa, ci sarebbe più da sgomitare coi vari Caldirola, Carboni, Izzo, D'Ambrosio.