Monza, ecco i primi due tasselli e le priorità di Galliani e Nesta

Tutto tace in casa Monza. Dopo l’annuncio di Alessandro Nesta, il club ha preferito aspettare a presentare il nuovo tecnico. Nesta si presenterà davanti ai microfoni a luglio all’inizio della stagione. La campagna acquisti dei brianzoli è cominciata con l’acquisto del giovane 2004 Forson, svincolatosi dal Manchester United. La certezza è che uno dei portieri sarà il giovane Andrea Mazza, anche lui 2004, lo scorso anno nella Primavera dei brianzoli. A proposito di Primavera, è stato ufficializzata la riconferma di Oscar Brevi che lo scorso anno ha salvato i brianzoli dopo un avvio difficile.

Il mercato avrà un impulso nel prossimo mese. Anche perché il Monza, almeno in entrata, potrebbe fare molto poco. Tutto dipenderà dalle cessioni. Partito Michele Di Gregorio, si valutano offerte importanti per Andrea Colpani, cercato da Lazio, Fiorentina e Marsiglia. Ha molto mercato l’esterno Alessandro Birindelli che potrebbe essere sacrificato al pari di Dany Mota. Occhio anche alla posizione dello spagnolo Pablo Marì che ha ancora un anno di contratto, ma che potrebbe raggiungere alla Fiorentina Raffaele Palladino dopo le parole al miele dei giorni scorsi.

Il grosso del lavoro di Adriano Galliani e degli uomini mercato del Monza Modesto e Franco saranno le cessioni visto che i brianzoli devono piazzare ben nove giocatori di rientro dai prestiti. Si tratta di Mancuso dal Palermo, Diaw dal Bari, Anastasio dalla Casertana, Valoti e D'Alessandro dal Pisa, Marić dal Rijeka, Cragno dal Sassuolo, Petagna dal Cagliari e Antov dalla Cremonese. Tra questi l’unico che ha qualche speranza di restare è il difensore bulgaro, reduce da una buona stagione con Giovanni Stroppa a Cremona. Esaurita la fase delle uscite, Galliani si concentrerà sul rafforzamento della squadra: un portiere, un paio di esterni e due attaccanti sono gli obiettivi prioritari. Il Monza ha messo nel mirino da tempo il portiere Montipò del Verona (se dovesse partire Cragno). Sugli esterni Zortea e Zerbin sono restano delle priorità. In avanti piacciono Sottil e Daniel Maldini.

Nel frattempo a Ponte di Legno, per il secondo anno di fila sede del ritiro dei biancorossi, si valuterà la rosa a disposizione con tre test contro selezioni dilettantistiche e il derby lombardo contro l’Alcione appena neopromosso in serie C.