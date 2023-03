Monza-Empoli (sabato 4 marzo con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Donati, Palladino deve fare a meno degli infortunati Rovella e Mota Carvalho. Pessina e Petagna partono in vantaggio nei ballottaggi con Machin e Gytkjaer.

Dall'altra parte Zanetti ritrova Akpa-Akpro e Bandinelli a centrocampo, mentre in attacco (senza Destro e Cambiaghi) Caputo è favorito su Piccoli per affiancare Satriano.



PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.