Getty Images

Monza, Galliani fa chiarezza sulla clausola di Daniel Maldini

28 minuti fa



Le due clausole ( una da 12 milioni per l’Italia e l’altra da 18 milioni per l’estero) presenti nel contratto di Daniel Maldini con il Monza si attiveranno solo la prossima estate, la conferma arriva dall’amministratore delegato Adriano Galliani in una dichiarazione riportata dall’Ansa: "Non dobbiamo adesso pensare al mercato, dobbiamo pensare a fare punti fino a gennaio. Poi al mercato vedremo. Maldini è un giocatore dalle grandissime potenzialità che è in crescita e può migliorare ancora tanto. A gennaio non c'è nessuna clausola: chiuderà l'anno a Monza, poi vedremo l'anno venturo".